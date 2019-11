Friese burgers betalen volgend jaar meer aan het waterschap

Wetterskip Fryslân zegt dat de verhoging noodzakelijk is, omdat het waterbeheer steeds duurder wordt. Zo zullen in 2020 regionale waterkeringen worden opgeknapt. Bovendien worden twee dijken versterkt: de Lauwersmeerdijk (4,4 kilometer) en de weg tussen Koehool en het Lauwersmeer (47 kilometer). Bovendien zijn er hogere kosten door de klimaatveranderingen en landelijke ontwikkelingen, zoals de stikstofcrisis en de PFAS-problematiek.

Grote investeringen nodig

Het waterschap zorgt voor droge voeten in natte perioden en voldoende water in tijden van droogte. Dat is een steeds grotere en duurdere uitdaging en er zijn grote investeringen in het waterbeheer nodig. De lasten gaan daardoor omhoog. Eerder werden hogere kosten opgevangen door de algemene reserves.

Dat wil het dagelijks bestuur niet; dat kiest ervoor om een sluitende begroting te maken zonder dat er reserves moeten worden ingezet. Om die reden stelt het bestuur voor om de belasting te verhogen. Volgende week maandag wordt dit voorstel in de commissievergadering behandeld en op 17 december wordt het aan het algemeen bestuur voorgelegd.