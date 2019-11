Aardbeving in Albanië: "Zelfs grote gebouwen zijn ingestort"

Het epicentrum lag op tien kilometer diepte bij de stad Durrës, zo'n dertig kilometer van de hoofdstad Tirana. Daar lagen Bauke en zijn vrouw te slapen toen de beving enkele uren geleden plaatsvond.

"Grote gebouwen ingestort"

"In september was er ook al een aardbeving, toen was het al de zwaarste in twintig jaar", volgens Bauke. "Toen raakten al veel mensen gewond, maar het zou mij nu niet verbazen als er mensen overleden zijn. Wij zitten in een stevig huis en zijn geschrokken, maar er zijn ook veel mensen die in oude woningen leven. Ik zag zelfs dat er ook grote gebouwen zijn ingestort."

De stad Durrës, de tweede grootste van Albanië, heeft zo'n 175.000 inwoners. Volgens woordvoerders van de overheid is een nog onbekend aantal gewonden afgevoerd naar het ziekenhuis in Tirana.