Jaco Geurts (CDA) in Burgum: Laat overheid investeren in stikstofmaatregelen boeren

Het landbouwcollectief vroeg de minister vorige week om 2,9 miljard. Geurts wilde maandag geen bedragen noemen, maar vindt wel dat de overheid moet betalen. Ook voor de langere termijn hoort de overheid bij te passen als boeren inkomsten mislopen door veel extensiever te boeren. "As wij de boeren extra eisen opleggen, dan mag de maatschappij daar best wat voor over hebben."

De thema-avond in De Pleats trok honderden mensen. Die luisterden niet alleen naar Jaco Geurts, maar ook naar Albert van der Ploeg van de Noardlike Fryske Wâlden en zongen op zijn voorstel 'De Wâldsang'.

Onderhandelingen

Het thema van de avond was zeer actueel. Minister Carola Schouten van landbouw onderhandelde maandag voor het eerst met het landbouwcollectief en op diverse locaties in Fryslân voerden boeren actie met tractoren bij op- en afritten van autowegen. Geurts wilde niet het achterste van zijn tong laten zien om de minister niet in de weg te zitten bij haar onderhandelingen. Maar hij was duidelijk over de inzet van het CDA: geen gedwongen reductie van vee en goede compensatie voor boeren die helpen bij het oplossen van de stikstofcrisis.

Het gaat hem daarbij niet alleen om de maatregelen op korte termijn, maar ook om de maatregelen die nodig zullen zijn op langere termijn. "Ik kan boeren geen kringlooplandbouw aanraden zonder bijdrage van de overheid, want je krijgt te maken met lagere opbrengsten."

Geurts vindt dat ook niet onredelijk. "We hebben de boeren ook nodig voor het onderhoud van ons landschap. Daar mogen we best wat over hebben." Het Kamerlid is dan ook van mening dat Nederland niet veel boeren kan missen. "We hebben in de toekomst misschien wel meer boeren nodig in plaats van minder."