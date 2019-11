Friese koeien steeds korter naar buiten

Het deel van de veehouderijen dat koeien buiten heeft lopen groeit wel. In Fryslân deed 82 procent van de bedrijven vorig jaar aan de zogenaamde weidegang. Bij veruit het grootste deel, 78 procent, lopen alle dieren buiten, bij 4 procent een deel van de dieren. Daarmee ligt Fryslân dicht op het landelijk gemiddelde van 80 procent. Noord- en Zuid-Holland zijn in deze 'de beste jongetjes van de klas'; respectievelijk 95 en 94 procent van de melkveehouderijen in die provincies hadden vorig jaar koeien buiten lopen.

Grote schaal

Of koeien buiten komen lijkt vooral te maken te hebben met het aantal koeien dat een veehouder heeft, blijkt uit de gemiddelde landelijke cijfers. Hoe groter het bedrijf, hoe kleiner de kans dat er sprake is van weidegang. Van de bedrijven die niet meer dan 80 koeien hebben doet tenminste 80 procent aan weidegang. Van de bedrijven met 160 koeien of meer is dat nog maar 50 procent.

Dag en nacht

Het percentage van de melkkoeien in Nederland dat ook 's nachts buiten loopt neemt flink af. In 2011 liep een kwart van de geweide melkkoeien dag én nacht buiten. Vorig jaar was dat nog maar 16 procent.