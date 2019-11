Dorp Hallum hoopt te profiteren van Enecomiljoenen

Er is al aardig wat geld maar er mist nog twee ton voor het plan 'Bruisend Hallum'. Voor de bouw van het centrum is 1,5 miljoen euro nodig. De Hallumers hadden ze zelf al zeven ton bij elkaar gekregen en recent ook nog zes ton van de gemeente toegezegd gekregen.

Er is vanuit de gemeente gezegd dat er niet meer geld is. Wel heeft de gemeente een ontwikkelingsfonds in het leven geroepen om maatschappelijk relevante zaken die de leefbaarheid van het platteland beter moeten maken te realiseren. In Hallum is de hoop nu gericht op dit fonds.

De twee ton die nog nodig is, hoeft niet direct gestort te worden, zegt Siebe Post die de aanjager is van 'Bruisend Hallum'. Er kan gefaseerd gebouwd worden dus als het geld er over anderhalf jaar is dan is dat ook prima zegt hij.