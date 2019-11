Fryslân kleurt Oranje om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen

De Waterpoort in Sneek was maandag het middelpunt van de actie in Fryslân. In samenwerking met een koor en roeiers gaf wethouder Gea Wielinga het startschot van de actie. Naast de Waterpoort waren in Sneek ook de bruggen Krúsrak en Duvelsrak in het oranje, het als het gemeente van Tytsjerksteradiel, Crackstate in Heerenveen en de bekende LF2018 beelden bij het station in Leeuwarden.

Het oranje uitlichten van belangrijke gebouwen en beelden is een vast onderdeel van Orange the World. Eerder waren ook Times Square, Niagara Falls en Brandenburger Tor in het oranje.

Over de hele wereld gezien heeft een op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Er doen meer dan honderd landen mee aan de oranje-actie.