VIDEO: Wethouder Wielinga ziet geen heil in verplicht werk voor bijstand

Met de bijna 2400 mensen in de gemeente met een bijstandsuitkering worden vanaf januari gesprekken gevoerd om te zien wat zij eventueel kunnen doen als tegenprestatie. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk of mantelzorg. Zoiets verplichten, zoals staatssecretaris Van Ark wil, heeft volgens Wielinga weinig zin.

De bestuurlijke wanorde in Súdwest-Fryslân gaat Gea Wielinga aan het hart, zo zegt ze in It Polytburo. Vier wethouders zeiden het vertrouwen in hun collega Stella van Gent op. Het bleek dat er al langer conflicten in het college waren, tussen PvdA'er Van Gent en CDA-wethouder Maarten Offinga.

Door het opstappen van Van Gent is de PvdA uit het college verdwenen. Welke partij daarvoor in de plaats komt, is volgens Wielinga nog niet duidelijk.