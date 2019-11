Onrust over pannakooi Dokkum levert 401 handtekeningen op voor heropening

Het eventueel verplaatsen van de pannakooi is eigenlijk niet mogelijk, omdat de kooi zo vast als een huis in de fundering zit. De wethouder moet nu tot een nieuw besluit komen. Zeven huishoudens die tegen de omgevingsvergunning ingegaan zijn, wilden geen handtekening zetten, ook niet voor sluiting. Sinds midden juli dit jaar is de pannakooi afgesloten op last van de rechter.

De wethouder zal nu een nieuw besluit moeten nemen over de heropening, waarna mensen weer een hoger beroep tegen de omgevingsvergunning in kunnen dienen. Wanneer het besluit zal vallen over de pannakooi is nog niet duidelijk.