Minister verwacht uitkomsten van onderzoek Lelylijn eind 2020

Zo zegt Cem Laçin van de SP dat de aanleg van nieuw spoor zal leiden tot minder stikstofuitstoot, in tegenstelling tot zeven snelwegprojecten van VVD'er Remco Dijkstra. William Moorlag (PvdA) wil daarom ook dat spoorprojecten voorrang krijgen op nieuwe wegen. Volgens de minister zullen nieuwe projecten op het spoor bijna geen last hebben van het stikstofvraagstuk.

Ook onderzoek naar alternatieven

Verschillende partijen willen dat er een Lelylijn komt, en een alternatief met bijvoorbeeld een snelle busverbinding. Erik Ziengs van de VVD wil dat minister Van Nieuwenhuizen ook onderzoekt wat voor effect een Lelylijn heeft op Leeuwarden.

De minister zelf wil ook andere manieren van beter openbaar vervoer laten onderzoeken, die de bereikbaarheid van het noorden beter maakt.

SP en D66: eerste resultaten graag begin 2020

Op dit moment is de enige verbinding naar het noorden via Zwolle. De Lelylijn zou het noorden en de randstad dichter bij elkaar moeten brengen, en dat is goed voor de noordelijke provincies, volgens Laçin (SP). De SP en D66 willen de eerste onderzoeksresultaten begin 2020 weten. D66 wil bovendien weten of het mogelijk is om de Lelylijn te laten doorlopen naar Duitsland.