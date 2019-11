Sportcast: "Een stelletje wezels waren het, bange schapen"

"Cambuur is tegen geen enkele club kansloos"

Ook Cambuur speelde een helft waarin het moeizaam ging. Andor Faber was dan ook blij met de snelle goal na rust: "Het was een geluk dat Cambuur zo snel in de tweede helft scoorde. Anders had je weer zo'n lastige helft gekregen."

Jamie Jacobs ontbrak bij Cambuur. Faber hoopt dat hij snel terug is, want "Jacobs is van levensbelang voor Cambuur." Robert Mühren was er wel, maar hij viel geblesseerd uit. Het lijkt mee te vallen en dat is mooi volgens Arjen de Boer, want "als Mühren zo doorgaat, schiet hij er 25 in. Minimaal."

De Boer denkt dat het van Cambuur sowieso lastig winnen is: "Cambuur is thuis tegen geen enkele club kansloos."