Onoverwinnelijke UNIS Flyers is 'Wedstrijd van de Week'

Het was een uitdaging: vervanging vinden voor drie belangrijke spelers. Tony Demelinne, Marco Postma en keeper Sjoerd Idzenga verlieten allemaal de Flyers na het afgelopen seizoen, toch staat de ploeg van coach Mike Nason eerste in de BeNe-League. "En dat is wel heel erg knap, want dat hadden niet veel mensen vooraf verwacht", zegt sportverslaggever Andor Faber. "Vrijdag willen de Flyers natuurlijk de koppositie behouden, maar het is ook om een andere reden nog een bijzonder duel. Leeuwarder ijshockeyer Postma komt terug op Thialf, want hij speelt nu bij de tegenstander van vrijdag."

Het duel tussen de UNIS Flyers en Microz Eaters Limburg is zaterdag terug te zien bij Omrop Fryslân.