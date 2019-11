Aandeelhouder Noardeast-Fryslân: Eneco-geld kan wel 22 miljoen worden

Tot 22 miljoen euro

Twee van die Friese aandeelhouder-gemeenten zijn Achtkarspelen en de fusiegemeente Noardeast-Fryslân. waarin de gemeenten Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân zijn opgegaan. Wethouder Engbert van Esch van Noardeast-Fryslân: "Het kan wel tot 22 miljoen euro oplopen." De gemeente Noardeast-Fryslân wil eerst rustig nadenken over de bestemming van het Eneco-geld. "We denken aan een reserve-ontwikkelingsfonds. Het geld moet zo worden besteed dat het maatschappelijk rendeert." Mogelijk gaat er ook deel naar een nieuw multifunctioneel centrum in Hallum, dat niet van de grond komt.

De komende maanden wordt er meer duidelijk over wat er gaat gebeuren. Van Esch verwacht dat het geld in 2021 in de gemeentelijke begroting wordt opgenomen. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk waar het Eneco-geld aan wordt besteed.