Omrop TIP: Pussy Riot en Fair Saturday in dubbele IepenUP

Na Black Friday komt Fair Saturday

Minder aandacht voor het kapitaal en meer aandacht voor de medemens. Dat is de idee achter Fair Saturday, een internationale beweging tegen overconsumptie.

Fair Saturday wordt op 30 november voor het eerst in Nederland gehouden, in Leeuwarden. De focus ligt op die dag op sociale duurzaamheid: minder produceren en meer gebruik maken van producten die in de omgeving gemaakt zijn.

Hoofdgast in de uitzending van dinsdag is Jordi Albareda, initiatiefnemer van Fair Saturday. Ook komen in deze tweede Iepen UP Live van deze week meerdere Leeuwarder projecten aan de orde die in het kader van Fair Saturday ten uitvoer worden gebracht.