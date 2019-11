Massapsycholoog: Begrip zolang boerenacties publieksvriendelijk blijven

Persoonlijk staat hij achter de boeren, vertelt Van der Sande. Als je iets wilt bereiken, moet je je laten horen in de media. Dan wordt het bij de mensen thuis een gespreksonderwerp en pikt de politiek het mogelijk op.

Publieksvriendelijke acties is het devies

Van der Sande zegt dat het publiek de lange files door de eerdere massale trekkertochten naar Den Haag snel vergeten is. Zolang de acties publieksvriendelijk zijn, blijft de publieke opinie op de hand van de boeren. Maar als er systematisch geweld of vernielingen aan te pas komt, zoals in Frankrijk of Engeland, ontstaat er polarisatie. De ene vindt het een goede zaak, terwijl de ander vindt dat het absoluut niet door de beugel kan.

De enkele voorvallen tot nu toe, zoals het forceren van de deur van het provinciehuis in Groningen door een trekker, zijn incidenten, zegt Van der Sande.

Gezond boerenverstand

Boeren weten zelf wel hoe ver ze kunnen gaan met de acties. Ze hebben genoeg gezond boerenverstand. Zelfs in de steden hebben veel mensen begrip voor de boerenacties, aldus Van der Sande.