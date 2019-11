Boeren staan met trekkers bij snelwegen als signaal over stikstofdebat

De actiegroep Farmers Defence Force deed vorige week een oproep op Facebook aan boeren om hun 'spierballen te tonen'. Het is niet de bedoeling om het verkeer te blokkeren.

Bij Oosterwolde worden zo'n 100 trekkers verwacht. "We steunen hiermee onze collega's die in Den Haag bij het gesprek zijn. We laten ons hiermee weer zien," zegt Danielle Hekman van Farmers Defence Force. "We hebben gekozen voor een publieksvriendelijke actie en staan daarom naast de weg en niet op weg. Het is nodig om te doen want er wordt over ons heen gewalst."