Dokkumer bedrijf levert vlaggenmasten voor wereldtentoonstelling in Dubai

"We zijn al heel lang actief in het gebied, al tien jaar, en hadden al eerder vlaggen mogen leveren voor de grootste toren ter wereld", vertelt directeur Robert-Jan Hageman. "Door die contacten hebben we deze opdracht gekregen. We zijn ooit begonnen met vlaggen. Daardoor zijn we ook op een beurs in Dubai gekomen, waar we met ondersteuning van de provincie konden zijn. Zo is het contact gelegd."

Het bedrijf heeft fabrieken in China en Finland. "De masten worden duurzaam in China gemaakt, van die fabriek zijn we voor de helft eigenaar. De speciaal verpakte masten worden naar Dubai in zeecontainers verscheept. Dat vervoer is altijd wel een issue, want het is een langwerpig product, de masten zijn tien meter lang." Het bedrijf maakt nu 700 masten, maar volgens de directeur kan het wel richting de duizenden gaan.