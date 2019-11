Henk Kroes over Elfstedentocht 1996 die er niet kwam: "We hebben het niet geprobeerd"

Daarmee geeft Kroes voor de eerste keer toe dat het bestuur toen een verkeerd besluit heeft genomen. Dat kwam door de enorme druk van de media. Ze waren bang voor de reacties van het publiek, als de rayonhoofden opnieuw 'nee' zouden zeggen, zegt Kroes. "We hadden de rayonhoofden vaker bijeen moeten roepen. Het is niet gezegd dat de Elfstedentocht dan wel was doorgegaan. maar het punt is: we hebben het niet geprobeerd."

Het boek laat zien wat er achter de schermen van de 'Tocht der tochten' gebeurt, gezien door de ogen van de toenmalige ijsmeesters. In twintig verhalen vertellen de rayonhoofden over de momenten die hen het meeste zijn bijgebleven. Een van hen is Henk Kroes.

De aanleiding voor journalist Bas Sleeuwenhoek om het boek te schrijven is het afscheid van rayonhoofden en hun assistenten. In de afgelopen vijf jaar zijn er vijftien met pensioen gegaan. Dat is ongeveer een derde van de organisatie en daarmee gaat veel ervaring verloren.

Naast Kroes komen onder anderen ook Luppo Wolthuis, voormalig ijsmeester van Sneek, Sytse Prins, ijsmeester van de vereniging, en Piet Venema aan het woord.