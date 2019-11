Vuurwerkstress bij dieren voorkomen: "Blijf zelf rustig"

Bij de kliniek geven ze vooral adviezen hoe baasjes met de stress kunnen omgaan. "Bij een hond is het belangrijk dat je zelf rustig blijft. Een hond kijkt erg naar de eigenaar. Dus je moet rust uitstralen, zo van er is niets aan de hand. Als je zelf boos reageert of je schrikt van vuurwerk, dan neemt de hond dat gedrag van je over. Met één knal kan een dier al in de stress raken. Bij elke knal worden ze banger. Als een dier echt heel bang is, is er ook medicatie mogelijk."

Oudjaarsdag

"Met oud en nieuw is het verstandig om de hond aangelijnd uit te laten, zodat hij er niet van doorgaat als er onverwacht wordt geknald. En ook heel belangrijk: laat een dier niet alleen. Als je een kat hebt, is het handig om een plekje te hebben waarin hij kan wegkruipen, een kartonnen doos bijvoorbeeld."