Boekekast #9: Stosân van Anders Rozendal

Anders Rozendal

Anders Rozendal is een van de productiefste schrijvers in Friesland. Rozendal kwam op de gedachte om een verhaal te schrijven nadat hij in het Friesch Dagblad een oproep had gelezen voor mensen om korte verhalen in te sturen. Sinds 2001 komt er bij de KFFB ongeveer elk jaar een boek van hem uit. 'Stosân' is de zestiende roman van de schrijver uit Easternijtsjerk.