Kunstwerk herdenkt wapendroppingen in Ketliker Skar

Het kunstwerk is afgelopen zaterdag gepresenteerd aan omwonenden. Op elke paal zit een knop en als je erop drukt, hoor je in het kort het verhaal van de wapendroppingen. Er stond al een klein houten bord bij het veld waar dit gebeurde. Daarop stond dat er vier droppingen waren, maar door onderzoek is nu duidelijk dat het op deze plek drie keer is gelukt.

Bovendien zit in elke container ook een vleermuizenverblijf voor duizenden vleermuizen. Er leven wel vier soorten in het gebied. Of ze ook echt willen verblijven in de containers, is afwachten.

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog tot een einde kwam. Daarom wil It Fryske Gea meer doen met het oorlogsverleden in hun natuurgebieden. Dat is al gebeurd in de Alde Feanen waar het verhaal van een neergestorte Lancaster zichtbaar wordt verteld. En in het Rijsterbos staat het verhaal van lanceerinrichting van V-2 raketten centraal.

Er komen extra excursies over het oorlogsverleden van de natuurgebieden van It Fryske Gea.