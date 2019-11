Schulting en Wüst kunnen sporter van het jaar worden

Shorttrackster Suzanne Schulting won dit jaar de wereldtitel allround. Ze is de eerste Nederlander die dat haalt. In januari werd ze ook Europees kampioen.

Ireen Wüst werd dit jaar wereldkampioen op de 1500 meter. Dat was ze al drie maal eerder, maar deze overwinning was anders. Een maand eerder stierf haar vriendin Paulien van Deutekom.

Trainer

Er zijn meer Friese nominaties, in andere categorieën. Shorttracktrainer Jeroen Otter kan coach van het jaar worden. Hij traint onder andere Suzanne Schulting, en heeft al sinds 2010 de leiding over de shorttrackploeg.

Paralympiërs

In de paralympische categorie staan Liesette Bruinsma en Tristan Bangma op de lijst. Bruinsma zwom dit jaar meerdere wereldrecords, en haalde drie gouden medailles op het WK in Londen.

Tristan Bangma is genomineerd met zijn fietsmaat Patrick Bos. Het duo won dit jaar het wereldkampioenschap Paracycling in Emmen. De emoties werden hem de baas toen hij over de eindstreep kwam.

Sportploeg

Er staan ook ploegen op de lijst waar Friezen in zitten. Schaatsers Sven Kramer en Douwe de Vries zijn genomineerd met het team van de ploegenachtervolging. Erwin Zwart is genomineerd met het korfbalteam, en Sherida Spitse en Loes Geurts met de Oranjeleeuwinnen.