Heerenveen baalt: "We hadden te veel ontzag voor PSV"

"In de tweede helft hebben we ons hersteld", zegt Faik. "Dat was ook de afspraak, dat hebben we afgesproken in de rust. PSV was nergens, in de tweede helft."

Ricardo van Rhijn

Ricardo van Rhijn was ook niet blij met de uitslag, na die goede tweede helft. "PSV kwam behoorlijk onder druk te staan, en daardoor kwamen zij niet uit de verf. Dat had met ons spel te maken."

"In de eerste helft hadden we teveel ontzag voor PSV."