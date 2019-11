Heerenveenvrouwen verliezen thuis van Ajax

In het eerste halfuur gebeurde er niet veel in Heerenveen. De eerste echte kansen waren voor de bezoekers. Een vrije trap van Ajax-speelster Desiree van Lunteren, die deze week aangaf te stoppen bij het Nederlands elftal, ging maar net over het doel.

Het was volgens het spelbeeld terecht dat de Amsterdammers op voorsprong kwamen. Eshley Bakker maakte net voor de thee de 0-1. Zij kopte de bal na een perfecte voorzet van Soraya Verhoeve achter keepster Charetha Okken.

Pas in de 75ste minuut kon Heerenveen de eerste kans noteren. Aanvalster Tiny Hoekstra probeerde de gelijkmaker tegen de touwen te werken, maar de keepster van Ajax, Lize Kop kon de bal eruit houden. De tweede kans voor de thuisploeg kon na een goede voorzet van Hoekstra ook niet worden afgemaakt.

In het vervolg van de wedstrijd wist Heerenveen geen kansen meer te creëren. De vrouwen staan met 12 punten uit 9 wedstrijden op de vierde plaats in de eredivisie.