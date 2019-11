Fries marathonsucces bij vierdaagse Trachitol Trophy

Groenewoud had de eerste twee races van de marathonvierdaagse, in Enschede en Utrecht, met overtuiging gewonnen. Zaterdag scoorde ze in Hoorn geen punten, en daardoor startte Kelly Schouten de laatste wedstrijd, in Groningen, als leider van het klassement.

Groenewoud kwam als derde over de streep. Ze won de sprint van het peloton, en dat was genoeg voor de winst in het klassement. Pien Keulen won de race, en Emma Engbers werd tweede.

Bij de mannen was Gary Hekman oppermachtig. Hij had de eerste drie races op zijn naam geschreven. In Groningen werd hij tweede, achter Erik Jan Kooiman. Het was meer dan genoeg voor de winst.