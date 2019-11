Wüst pakt 25e wereldbekerzege op 1500 meter

Vorige week zegevierde de 33-jarige schaatster op haar favoriete afstand ook al in Minsk, toen met ongeveer dezelfde tijd (1.56,46).

Melissa Wijfje eindigde met een tijd van 1.57,45 verdienstelijk als vierde. Voor de 24-jarige rijdster van gewest Friesland was dat haar beste klassering ooit in de wereldbeker op de 1500 meter. Antoinette de Jong, die worstelt met haar vorm, reed met 1.58,05 de negende tijd.

"Ik twijfel nooit"

"Twee keer op rij winnen op de 1500 meter, dat is heel lekker en geeft zeker voldoening", gaf Wüst lachend toe bij de NOS. "Ik twijfel eigenlijk nooit op deze afstand. Natuurlijk, ik moet het elke keer wel weer laten zien, maar ik weet wat ik moet doen om te kunnen winnen."

Wüst liet in de aanloop naar de tweede wereldbeker in Polen weten dat ze in principe wil doorgaan tot en met de Winterspelen van Peking 2022. Na haar jubileumzege in Tomaszów Mazowiecki wilde ze zó ver nog niet vooruitkijken.

"Goud bij de WK afstanden in Salt Lake City op de 1500 meter is mijn grote doel. Hopelijk met een heel mooie tijd. Ik ben net als heel goede wijn. Hoe ouder, hoe beter."

Wereldrecord

Wüst mikt op de Amerikaanse hooglandbaan op een wereldrecord op de 1500 meter. In haar prachtige carrière heeft ze nog nooit een mondiale toptijd op haar naam weten te brengen.