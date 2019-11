Heerenveen komt sterk terug na 2-0 achterstand bij PSV, maar houdt er niets aan over

De eerste helft was voor PSV. Heerenveen had niets in te brengen. In de zeventiende minuut scoorde Steven Bergwijn, nadat Heerenveen de bal op het middenveld kwijtraakte. Bergwijn scoorde ook het tweede doelpunt. Hij trok naar binnen, en krulde de bal om Heerenveen-doelman Hahn heen. Bij rust was het 2-0.

In de tweede helft raakte PSV het zelfvertrouwen kwijt. Heerenveen werd steeds beter, met een glansrol voor middengelder Alen Halilovic. Jens Odgaard maakte de aansluitingstreffer, na een voorzet van Chidera Ejuke. Daarna waren de Friezen echt los.

Het contrast met de eerste helft kon niet groter. Het was nu alleen Heerenveen nog dat voetbalde. PSV raakte in paniek. Tien minuten voor het eind kreeg keeper Lars Unnerstall zelfs een gele kaard voor tijdrekken.

In de laatste minuut van de wedstrijd kreeg Heerenveen nog drie corners. Met vijf aanvallers speelde Heerenveen alles of niets. En met vijf minute blessuretijd lag alles nog open. Maar het werd niets. Heerenveen kwam er niet doorheen. Eindstand: 2-1.

Trainer Johnny Jansen zei na afloop dat Heerenveen 'te braaf' was in de eerste helft. De tweede helft was hij 'wel tevreden' over.