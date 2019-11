Zo klinken de klokken die niemand had gehoord

Na jaren van stilte zijn de klokken van de Friezenkerk in Rome nu weer te horen. Het geluidsmechanisme was in slechte staat, en het houtwerk was vergaan. Met geld van de Abe Bonnemastichting zijn de middeleeuwse klokken weer bij de tijd gebracht.

Ed Nijpels en Sible de Blaauw van de stichting Vrienden van de Friezenkerk hebben de klokken geluid.