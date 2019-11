Flyers winnen alles en blijven koploper na strijd tegen Antwerp Phantoms

De Flyers hadden het lastig tegen de Belgen. De Friezen kwamen wel op voorsprong via Jord Smid, maar tien minuten later was het ook alweer gelijk door Patrick van Noten. Antwerp pakte daarna goed door, want Akke Klijssen zorgde voor de 2-1 en in de tweede periode liepen de Antwerpenaren verder uit tot 4-1. Adam Bezak en Pippo Limnell hielden de Flyers in de wedstrijd door voor het einde van de tweede periode nog 4-3 te maken.

Meteen na het begin van de derde periode maakte Ronald Wurm de 4-4. Een paar minuten later was het weer raak, toen Adam Bezak de 4-5 binnen knalde. Trevor Petersen besliste daarna het duel door de 4-6 op het scorebord te zetten.

Koploper

UNIS Flyers staat na vijf wedstrijden bovenaan de BeNe League. Het won tot nu toe alles en heeft zo 15 punten bij elkaar gesprokkeld, drie meer dan nummer twee Hijs Den Haag.