Aris koerst af op stunt, maar weet koploper Landstede niet te verslaan

In het eerste kwart kon Aris goed meekomen met Landstede. Het kwam zo nu en dan zelfs op voorsprong en eindigde het kwart met een 27-25 stand. In het tweede kwart bleek waarom de Zwollenaren eerste staan: Landstede kwam snel gelijk en liep uit tot 35-49. De Leeuwarder herpakten zich echter snel en kwamen terug, tot 49-52 op het einde van het tweede kwart.

Spannende wedstrijd

In het derde kwart stond Aris al snel weer naast Landstede en haalde het de bezoekers zelfs even in. Landstede kwam er daarna weer overheen en ging met een 75-78 voorsprong het laatste kwart in.

Dat laatste kwart was flink spannend, want Aris liet Landstede nooit ver uitlopen. Dat gebeurde in de laatste minuten nog wel, waardoor de wedstrijd uiteindelijk in 86-99 eindigde.

Aris blijft achtste in de Dutch Basketbal League, twee punten voor hekkensluiter Apollo Amsterdam.