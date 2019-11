Topfavoriet Groenwoud mist slag op derde dag Trachitol Trophy, Bosma pakt zilver

Marijke Groenewoud uit Hallum won de eerste twee wedstrijden, maar miste zaterdag de slag toen er een grote groep vandoor ging.

Halverwege de wedstrijd ging een groep van zo'n 30 schaatssters er vandoor. Ze zetten het peloton op een ronde achterstand. Marijke Groenewoud kon daardoor niet meer winnen.

Na een paar aanvallen kwam het flink uitgedunde peloton twee ronden voor het einde weer bij elkaar. In de eindsprint bleek Kelly Schouten de snelste, gevolgd door Merel Bosma en Jade van der Molen.

Schouten neemt de leiding in het tussenklassement over, en wordt gevolgd door Groenewoud en Bosma. Manon Kamminga heeft de leiding in het puntenklassement.

Mannen

Bij de mannen ging de overwinning voor de derde dag op rij naar Gary Hekman, voor Sjoerd den Hertog. De in Heerenveen wonende Italiaan Daniel Niero werd derde. Hekman houdt de leiding in het tussenklassement.

Finale

De vierde en laatste wedstrijd van de Trachitol Trophy is zondagmiddag in Groningen.