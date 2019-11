Twee Friese medailles op massastart in Polen

De Oranjemannen moesten het in de eindsprint afleggen tegen de Amerikan Joey Mantia, de regerend wereldkampioen.

Bergsma was een week eerder bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Minsk de snelste en slimste van het peloton. In Tomaszów Mazowiecki reageerde hij vier ronden op het einde op het goede moment, toen de Rus Danila Semerikov probeerde te ontsnappen.

Bergsma kon de Rus terughalen, maar in de eindsprint bleek Mantia te snel.

Bergsma en Stroetinga wisten eerder op de dag beide races in de halve finales wel te winnen.