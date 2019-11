Buitenpost weet ook bij HZVV niet te winnen

Buitenpost kwam al na zeven minuten spelen op achterstand. Een vrije trap vanaf rechts kwam voor de voeten van Kelly João, die de bal makkelijk in de goal kon schieten.

Beide ploegen kwamen daarna niet echt aan kansen toe. Dichtstbij was nog HZVV_aanvaller Sander Dzemidzic, die een hoekschop op doel schoot maar Buitenpost-keeper Van der Meulen kon de bal overtikken.

Blessure

In de tweede helft raakte Halbe Elzinga geblesseerd na een ongelukkige botsing. Hij werd vervangen door Martijn Douma. De 'Blaukes' deden ook nog twee andere wissels, maar dat bleek ook niet te helpen.

Een kwartier voor tijd werd het namelijk 2-0 door Yoran Popovic en een paar minuten later was het helemaal klaar, toen Tim Riksman uit een hoekschop ook nog de 3-0 binnen kon tikken.

Hekkensluiter

VV Buitenpost heeft een lastig begin van het seizoen. Er werden uit elf wedstrijden nog maar vijf punten gehaald en daarmee staat de ploeg laatste in de hoofdklasse B, op doelsaldo achter De Dijk en DETO. Buitenpost wist in de competitie nog maar één keer te winnen. dat was begin september tegen DETO.