Harkemase Boys verliest van laagvlieger Goes

De Harkiten kwamn al na vijf minuten op voorsprong, toen Berwoud Beimers de 1-0 binnen kon koppen. Harkemase Boys bleef daarna de bovenliggende partij, maar kon geen grote kansen creëren.

Na een halfuur spelen dacht Goes gelijk te maken. Steve Schalkwijk schoot de bal in de goal, maar hij stond buitenspul dus ging het feest niet door. Dat betekende ook meteen het einde van een sterke fase van Goes.

De Harkiten namen het spel weer over en daar kwam ook al snel een doelpunt uit. Jesse Renken stuurde Henny Bouius weg met een bal door de lucht. Die kon aannemen en de bal bij de keeper langs schuiven: 2-0.

Goes komt terug

Binnen twee minuten scoorde Goes ook alweer de 2-1. Schalkwijk kreeg de bal vlak voor de goal, draaide om twee verdedigers heen en schoot de bal in de korte hoek binnen.

In de tweede helft kwam Goes al snel op gelijke hoogte. Nadat Schalkwijk net na rust al eens op de keeper schoot, kreeg hij een paar minuten later een hoge bal bij Remon de Vlieger. Die knalde de bal met een halve omhaal binnen.

Jacht op voorsprong

Beide teams zochten daarna duidelijk naar de voorsprong. Die was er uiteindelijk voor Goes. De Zeeuwen kregen een hoekschop, die hard naar spits Daniel Wisser werd gespeeld. Hij schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied hard in de kruising: 2-3.

De Harkiten gingen daarna op jacht naar de gelijkmaker en kregen ook wel wat kansjes, maar de 3-3 zat er niet meer in.

Harkemase Boys staat er na twaalf wedstrijden goed voor in de derde divisie. Het team heeft 23 punten en staat daarmee derde.