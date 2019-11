ONS Sneek blijft hekkensluiter na verlies bij Excelsior

Sneek begon afwachtend aan het duel in Rijssen. De Sneker lieten Excelsior'31 het spel maken en probeerden zelf via de counter gevaarlijk te worden. Dat pakte niet al te best uit.

Excelsior dacht in de dertiende minuut al op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Penterman werd uit buitenspelpositie gemaakt.

Vier minuten later was het wel raak. Ezafzafi werd onderuitgehaald in het strafschopgebied van ONS; genoeg voor een penalty, vond de scheidsrechter. De thuisclub verzilverde die en kwam zo op 1-0.

Excelsior hield daarna het betere spel en kwam tien minuten voor rust ook op 2-0 toen Hielke Penterman uit een counter scoorde.

Lastige tweede helft

Ook in de tweede helft had het elftal van Sneek het lastig. Het probeerde wel de aanval te zoeken, en kwam er door slordigheid van Excelsior ook een paar keer uit, maar ONS kwam niet tot scoren. Excelsior deed dat een halfuur voor tijd wel weer. Derian Reinders dribbelde om drie Sneker heen en schoot binnen.

ONS leek het daarna opgegeven te hebben. Excelsior speelde steeds makkelijker door de verdediging van Sneek heen en maakte met nog een kwartier te gaan de 4-0. Die kwam op naam van Hakim Ezafzafi.

Excelsior kwam daarna nog wel met een man minder te staan toen Davina rood kreeg, maar het hielp de Sneker niet meer. Tien minuten voor tijd maakte Jamarro Diks er zelfs nog 5-0 van.

Eretreffer

Met nog een paar minuten te gaan kwam ONS toch nog tot scoren via Dommerholt. Maar ook Excelsior scoorde ook nog eens. Diks speelde de verdediging van ONS uit en zette de 6-1 eindstand op het scorebord.

ONS Sneek blijft hekkensluiter van de derde divisie. Het team haalde tot nu toe nog maar drie punten en wist ook nog niet te winnen.