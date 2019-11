Cambuur Sjoernaal: Winst in Eindhoven voor het eerst sinds dertien jaar

SC Cambuur heeft voor de dertiende keer op rij niet verloren in de eerste divisie. Vrijdagavond werd FC Eindhoven met 3-0 verslagen. Statistisch gezien gingen de Leeuwarders een zware wedstrijd tegemoet tegen FC Eindhoven, want sinds 2006 was er niet gewonnen in het Jan Louwers Stadion. Dat gebeurde vrijdag dus wel, door goals van Calvin Mac-Intosch, Robert Mühren en een hele mooie van Mitchel Paulissen. Dat en meer in het Cambuur Sjoernaal...