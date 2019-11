Eigenaar wil migranten in leegstaand complex

Plaatselijk Belang is in principe 'niet afwijzend', maar heeft nog wel veel vragen over zaken als parkeren, het voorkomen van overlast en ook over hoe het met het beeldbepalende complex komt. Dus Plaatselijk Belang kan pas een echt standpunt bepalen na de presentatie van de plannen en na het beantwoorden van alle vragen die ze hebben.

Bij de inwoners is het het gesprek van de dag, want de uitnodiging voor de informatieavond is vrijdagavond deur-aan-deur verspreid. Flink veel inwoners hebben er moeite mee, maar zeggen dat liever niet voor de microfoon van Omrop Fryslân. Ook flink veel mensen hebben er geen problemen mee, ook op basis van eerdere ervaringen met arbeidsmigranten.

Groot Terhorne staat al een poos leeg en het zalencomplex zal eerst nog flink moeten worden verbouwd.