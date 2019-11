Meer groen moet eikenprocessierups bestrijden in Stellingwerven

"Wij hebben veertig rozenstruiken besteld, omdat we een aardig grote tuin hebben" zegt Emiel Rempt. "We hadden gehoord dat we via de gemeente voordelig planten konden kopen en daarom doen we mee aan het project." Maar het was niet alleen de prijs die het voor hem belangrijk maakte om mee te doen. "Onze tuin was eigenlijk al heel groen, maar vanwege het project doen we er nog een schepje bovenop."

Ook Hinke de Vegt loopt tussen de planten, struiken en bomen die verspreid liggen op het parkeerterrein. "We hadden allemaal kale plekken in de tuin en dat wilden we graag weer opvullen om de insecten en vogels weer meer kans te geven."

En dat is ook precies wat de gemeente wil. Wethouder Hanneke Zondervan: "Het is hier al heel groen, maar groen heb je eigenlijk nooit genoeg. Je kunt er altijd weer meer aan doen. We hebben veel last van de eikenprocessierups en we weten dat we daar wat aan kunnen doen door te investeren in biodiversiteit."

Het gaat dan volgens de wethouder om het planten van bepaalde bloemen en het ophangen van nestkastjes. En ze is blij dat de inwoners van de dorpen erbij willen helpen. "Er zijn in totaal al 350 nestkastjes opgehangen en ook bij de beplanting is er veel animo. Het is natuurlijk ook mooi voor de inwoners dat ze dit kunnen doen zonder dat ze veel geld kost.