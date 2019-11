Omrop TIP: Fryske top 100 trapt af in Drachten

Stemmen in stemhokjes

Publiek kan vanaf 13.00 uur terecht op de Zuidkade om zijn top 5 door te geven in de speciale stemhokjes. De opening is ook live te volgen op radio en televisie in het programma Sneon yn Fryslân.

Mensen die thuis het programma volgen, kunnen dan ook terecht op de website www.frysketop100.nl om hun favorieten door te geven.

Daarnaast zullen vier weken lang op verschillende locaties in de provincie stemhokjes opduiken.