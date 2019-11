Uitvinder Jan Willem Elkhuizen: "Kick om eigen ontwerpen te zien"

"Kijken wat er nou weer bedacht is", zegt uitvinder Jan Willem Elkhuizen over de reden dat hij naar deze dag gaat. De bewegingswetenschapper heeft vele oplossingen bedacht voor werkplekken met computers. "In mijn geval levert dat ook zeker wat op, de producten worden wereldwijd verkocht. Als ik ze dan zie in kantoren, geeft dat wel een kick. Ik was een keer op een wereldcongres van ergonomie in Melbourne en dan zie je daar producten staan die je aan de keukentafel hebt ontworpen. Dat is een enorme kick."

Niet alle uitvinders lukt het om hun product op de markt te krijgen en te verkopen. "Je kunt goed in knutselen zijn, maar iets vermarkten is weer een heel ander verhaal. Bij de Nederlandse Orde van Uitvinders kun je hulp krijgen, ze hebben een enorm netwerk."