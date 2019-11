Ook Friese amateurvoetbalclubs maken statement tegen racisme

Aanleiding voor de oproep zijn racistische uitlatingen van Den Bosch-supporters aan het adres van Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira in de wedstrijd tussen beide ploegen van zondag. Vanaf de tribune werden onder andere oerwoud-geluiden maakte in de richting van Moreira, ook werden er zwarte pietenliedjes gezongen.

"Fikse overtreding"

Volgens Mirka Antolovic van Tûmba wordt bij Friese amateurwedstrijden ook regelmatig iets geroepen. "Ik hoor dat wel van moeders. Dan wordt tegen de kinderen gezegd dat ze er boven moeten staan of dat ze het zich niet moeten aantrekken. Maar het mag gewoon niet, we moeten een zero tolerance beleid hebben. We moeten racisme niet accepteren. Ouders die langs de lijn staan en iets horen, moeten hun mond open trekken. Bij een voetbalovertreding wordt er ook gefloten, een racistische opmerking moet je ook zien als een fikse overtreding. Je moet het met z'n allen doen, want als je het samen oppakt, kun je veel meer."

Hand in hand

Eerder deze week kwam het Nederlands elftal al met een actie, ze gingen hand in hand op de foto. In het betaalde voetbal zal dit weekend na het beginsignaal eerst een minuut niet worden gevoetbald. Vrijdagavond was dat ook bij de wedstrijd van Cambuur tegen Eindhoven het geval.

Hoeveel amateurclubs aan de actie meedoen, is niet bekend. Blauw Wit '34 in Leeuwarden begint zaterdag in ieder geval alle wedstrijden met het statement en bij Harkemase Boys wordt dat zaterdagmiddag gedaan in de thuiswedstrijd tegen Goes.