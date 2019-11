Cambuurspeler Mitchel Paulissen: "Hele mooie goal, goed voor zelfvertrouwen"

Het was ook de eerste competitiegoal van Paulissen. "Het is een cliché om te zeggen dat dit me niets doet. Het is goed voor het zelfvertrouwen. Ik moet gewoon mijn ding blijven doen en wachten op kansen die ik krijg."

Cambuur-trainer Henk de Jong was na afloop van de wedstrijd in Eindhoven ook een blij man. "Dat zijn de momenten om te scoren: de standaardsituaties. Dat heb ik ook geprobeerd te vertellen in de rust. Daarna pakten we goed door. En een wereldgoal van Mitchel Paulissen!"

"We staan er goed voor"

Over de statistieken denkt De Jong niet veel na, maar dat zijn ploeg voor het eerst in jaren in Eindhoven heeft gewonnen, dat komt wel binnen. "Dit voelt wel lekker. Er zijn ook jongens die punten hebben verspeeld. Dat doen we nu niet. We staan er goed voor!"