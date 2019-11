UNIS Flyers winnen van Diez Limburg in Inter Region Cup

De Inter Region Cup is een minicompetitie tussen Nederlandse, Duitse en Belgische teams. Al na een minuut kwamen de Flyers op voorsprong nadat Ronald Wurm uit de rebound scoorde. De Duitse tegenstander kwam echter daarna op een voorsprong door goals van Bruch en Piwowarczyk: 2-1.

Nog in de eerste periode pakte de ploeg uit Heerenveen weer de voorsprong. Brent Jansen was verantwoordelijk voor de gelijkmaker en Trevor Hunt zette met een hard schot de 3-2 op het scorebord.

Voorsprong uitbreiden

De tweede periode was minder spectaculair, maar UNIS Flyers kon zijn voorsprong wel uitbreiden. Met zijn tweede van de avond gingen de Flyers met een 4-2 voorsprong de laatste periode in. De bezoekers uit Dietz maakten gelijk de aansluitingstreffer. Reed verschalkte keeper Martijn Oosterwijk: 4-3. De overwinning kwam daarna niet meer in gevaar en het slotstuk was voor Hunt en Petersen: eindstand 6-3.