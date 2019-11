Cambuur wordt wakker in tweede helft en verslaat FC Eindhoven

De Leeuwarders konden in Eindhoven geen beroep doen op middenvelder Jamie Jacobs, die bij de laatste training geblesseerd raakte. Zijn vervanger was Stanley Akoy.

In de eerste helft gebeurde er niet veel. De eerste grote kans van de wedstrijd kwam pas in de extra tijd van de eerste helft. SC Cambuurspeler Mees Hoedemakers haalde uit vanaf de rand van het strafschopgebied, maar zijn schot ging net naast het goal.

Tweede helft

Gebeurde er in de eerste helft niet veel, in de tweede helft was het meteen raak. De Leeuwarders kwamen al na een minuut spelen op voorsprong in Eindhoven. Een vrije trap van Hoedemakers werd bij de tweede paal ingekopt door verdediger Calvin Mac-Intosch.