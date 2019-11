SC Heerenveen volledig fit voor wedstrijd tegen PSV

Of dat betekent dat dezelfde ploeg als tegen Sparta zondag op het veld staat wil Jansen niet zeggen. "Er gaat niet zoveel veranderen."

Heerenveen heeft al zeven wedstrijden op rij niet meer verloren en treft in PSV een tegenstander die in zwaar weer zit. De Eindhovenaren hebben al zes wedstrijden achter elkaar niet meer gewonnen.

"Al lang ongeslagen"

"Dat wij zo lang al ongeslagen zijn, dat doen we hartstikke goed", volgens Jansen.

"Dat PSV in een moeilijke fase zit, dat is ook duidelijk, maar ze hebben nog altijd veel kwaliteiten dus we zullen echt aan de bak moeten. Ik denk dat zij gebrand zijn op een goed resultaat. Ze zullen flink uit de startblokken komen om zo snel mogelijk te scoren. We moeten zorgen dat we het eerste kwartier goed doorkomen en vanuit daar kijken of we echt goed mee kunnen doen."