Hahn over nationaal elftal Suriname: "Krijg binnenkort telefoontje"

Afgelopen week maakte de Surinaamse voetbalbond bekend dat Nederlandse voetballers van Surinaamse afkomst voor de nationale ploeg uit kunnen komen, zonder dat ze hun Nederlands paspoort kwijtraken. Warner Hahn is geboren en opgegroeid in Rotterdam, maar heeft Surinaamse roots.

"Mijn vader is in Suriname geboren en is daarna samen met mijn opa en oma naar Nederland gekomen. Ik zou het een hele eer vinden voor mijn familie om voor Suriname uit te komen", zegt Hahn.

Gold Cup

Het Surinaams voetbalelftal heeft zich voor het eerst in de historie geplaatst voor de Gold Cup. Dat is het belangrijkste kampioenschap voor Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Een volgende ambitie van Suriname is meedoen aan het WK. Nu Suriname zich geplaatst heeft voor de Gold Cup 2021, is dat voor sommige Nederlandse voetballers met Surinaams bloed reden om voor dat land uit te komen.