"Tijd voor stevig tegengeluid negatieve berichten over psychiatrische patiënten"

Die film gaat over een kunstproject dat tweehonderd psychiatrische patiënten afgelopen jaar samen gedaan hebben. De makers van de film willen iets doen aan het stigma dat snel naar boven komt bij mensen met een psychiatrische ziekte. De bestuursvoorzitter van GGZ Fryslân sluit zich daar volledig bij aan.

"GGZ Friesland en Synaeda hebben 13.000 á 14.000 patiënten", volgens Andriaan Jansen. "Slechts een heel, heel klein deel daarvan zorgt soms voor overlast. Het is juist andersom. Heel veel psychiatrisch patiënten zijn zélf het slachtoffer van huiselijk geweld en misbruik en heeft ernstige trauma's. De daders van vandaag, zijn vaak de slachtoffers van gister."

"Snel oordelen"

Jansen vindt dat er in de samenleving en in de media erg snel een geoordeeld wordt. "Het lijkt erop dat we in een maatschappelijk klimaat komen waarin we hele snelle oplossingen zoeken. Daarbij worden psychiatrisch patiënten heel snel van een stigma voorzien."

Een oplossing is lastig, denkt Jansen. Hij ziet een taak voor zijn eigen instelling, GGZ Fryslân. "Maar dat kunnen we niet alleen. Die cyclus van geweld en slachtoffer zijn, is een lastig te ontwarren knoop, waar je niet met eenvoudige platgeslagen oneliners een oplossing voor biedt."

Het kunstproject dat de tweehonderd psychiatrische patiënten met elkaar gedaan hebben, bestaat uit een groot panorama van 55 meter lang en 2,5 meter hoog. Dat panorama is afgelopen zomer te zien geweest bij Groot Lankum in Franeker. Nu is er zo goed als zeker een nieuwe plek gevonden, in het Adverium in Drachten.

Gesprek op gang brengen

Het is de bedoeling dat de film over het maken van dat kunstwerk onder andere op scholen wordt vertoond, om daar het gesprek over psychiatrische ziektes op gang te brengen.