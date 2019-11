Waterpoort in Sneek krijgt vanavond oranje kleur tegen geweld tegen vrouwen

Zo staat er ook een oranje licht op de fontein van Sloten, het Stadhouderlijk Hof en de fontein in Leeuwarden, Crackstate in Heerenveen, de kerk van Tsjalbert en de Mariakerk in Mantgum.

Geweld

In de hele wereld krijgt één op de tien vrouwen te maken met geweld. In Nederland is het zelf 45 procent van de vrouwen en meisjes. De Verenigde Naties vraagt daar aandacht voor op de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, op 25 november. De campagne Orange the World begint diezelfde dag en duurt tot 10 december.