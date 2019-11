Trebol Harlingen zet alles te koop: stoelen, koffiekannen en kabels

"Dat is eigenlijk altijd zo bij dit soort zaken", zo zegt de eigenaar van de inboedel Pieter van der Schoot. "Mensen zijn toch nieuwsgierig. Misschien omdat ze hier als bezoeker zijn geweest of misschien dat ze zelf ooit hier hebben opgetreden." Echte kopers zitten er op de kijkdag niet veel tussen. "Misschien drie of vier. De meeste spullen wordt opgekocht door mensen in het buitenland. Die hoeven het niet in het echt te zien. Die kopen het gewoon en kijken dan bij de levering wel hoe het eruitziet."