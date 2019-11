Nieuwe hoofdofficier Diederik Greive zet in op vrijheid

"Ik ben geen wisselspeler." Greive is duidelijk over zijn ambities: hij wil langere tijd blijven om hier iets te bereiken. Een van zijn belangrijkste doelen wordt om het Openbaar Ministerie opener te maken: "We moeten geen zaken afhandelen in achterkamers. Dat leidt tot schandalen. Oordelen in de openbaarheid is de enige manier om de rechtsorde te laten werken voor iedereen."

Greive wilde graag aan de slag in het noorden. Toen hij de vacature zag, twijfelde hij geen moment. "Dat zit 'm in de vrijzinnigheid van de noorderlingen. Ze zijn argwanend richting autoriteit en macht. Dat klinkt tegenstrijdig met de functie die ik heb, maar het geeft mij juist een extra reden na te denken over hoe je zelf dingen doet."

Vrij zijn

Die vrijzinnigheid staat voor Greive ook voor het verlangen om vrij te zijn. "Ik vind het belangrijk dat het Openbaar Ministerie staat voor vrijheid. Dat we een rechtsorde creëren die het mogelijk maakt dat we ons vrij kunnen uiten."

Hij heeft dan ook begrip voor mensen die strijden tegen bijvoorbeeld de komst van windmolens. "Neem nou dat verzet in Groningen en Drenthe tegen de komst van die molens. Ik begrijo dat wel. De overheid haalt er gas uit de grond, zout en laten er nu windmolens plaatsen. Logisch dat de mensen daar denken: En hoe zit het met ons? Maar ze moeten binnen de wet blijven."

Het begrip is dan terug te luisteren in de toon van het OM in de rechtszaal. "Vooral hoe we gaan argumenteren in de rechtszaal en welke taal we daar bij gebruiken. Want, als je veel gevoelens krijgt bij de verdeling van rechtvaardigheid krijg je ook dat mensen het geloof in de rechtsstaat kwijt gaan raken. Dat moet niet. Maar we gaan mensen die over de schreef gaan wel straffen, wel hun vrijheid ontnemen."