Arjen van der Heide langer verbonden aan SC Heerenveen

Van der Heide, die ook jeugdinternational is, speelde tot zijn elfde voor Heerenveense Boys. Daarna kwam er naar SC Heerenveen, waar hij ook de hele jeugdopleiding doorliep. In augustus dit jaar maakte Van der Heide uit bij Heracles Almelo zijn officiële debuut in het eerste. "Een mooi moment, een beloning voor het harde werk", zei hij. Daarna heeft hij nog vier invalbeurten gehad.

Van der Heide is blij dat hij langer aan Heerenveen is verbonden. "Ook dit is weer een heel mooi moment. Speciaal, zo met mijn familie erbij. Nu kan ik rustig verder werken aan mijn doel: uitgroeien tot basisspeler en belangrijk worden voor SC Heerenveen."